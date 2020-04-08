Испания

Легендарный голкипер рассказал о планах на будущее.

Икер Касильяс собирается вернуться в Реал, который считает своим домом.

"Я бы хотел однажды вновь оказаться в Реале. Я считаю это место домом, хотя меня и не было пять лет. Я все-таки провел в Реале 25 лет и уверен, что когда-нибудь вернусь", — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Голкипер выступал за Реал до 2015 года, когда на правах свободного агент перебрался в Порту. На счету Касильяса 725 матчей в футболке мадридцев.

Напомним, что Касильяс будет участвовать в выборах президента Федерации футбола Испании.