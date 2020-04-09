Испания

81-летний экс-футболист болел раком, а затем еще и заразился коронавирусом.

Мадридский Атлетико сообщил, что вчера, 8 апреля, не стало легендарного полузащитника клуба Мигеля Джонса.

Уроженец Экваториальной Гвинеи долгое время боролся с раком, а причиной смерти стала вызванная коронавирусом пневмония.

Джонс провел восемь сезонов в Атлетико, выиграв с "матрасниками" пять титулов: чемпионат Испании в 1966 году, три Кубка Испании (1960, 1961, 1965) и Кубок обладателей кубков (1962).

Это уже не первая потеря Атлетико за последние несколько недель. Ранее умерли экс-тренер команды Радомир Антич, бывший игрок Луис Капон и 14-летний нападающий Кристиано Санчес.