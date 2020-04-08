Испания

Марк-Андре тер Штеген пока не может договориться с "сине-гранатовыми" о продлении контракта.

Голкипер Аякса Андре Онана в летнее трансферное окно может отправиться на повышение в испанскую Примеру. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в подписании 24-летнего камерунца заинтересована Барселона, которая находится в постоянном контракте как с самим футболистом, так и с его агентами.

"Сине-гранатовые" рассматривают Онана в качестве возможной замены Марку-Андре тер Штегену, с котором каталонскому клубу пока не удалось договориться об условиях продления контракта.

Стоит отметить, что Андре Онана также входит в сферу интересов лондонского Челси. Сообщалось, что Хаким Зийех попытается уговорить свой новый клуб в целесообразности трансфера вратаря.

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