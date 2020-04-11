Испания

Оставшихся 13 директоров выразили полную поддержку Жозепу Бартомеу.

В ближайшее время изменений в составе совета директоров Барселоны не произойдет, сообщает Diario Sport.

По информации источника, все 13 директоров выразили поддержку президенту Жозепу Бартомеу.

Напомним, что ранее клуб покинуло шесть директоров – они подали в отставку. Среди них Эмили Русо, который заявил, что "кто-то ворует из клубной кассы".

Отметим, что Барселона выступила с официальным заявлением, отрицая все обвинения в коррупции.