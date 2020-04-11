Оставшихся 13 директоров выразили полную поддержку Жозепу Бартомеу.
ЖОЗЕП БАРТОМЕУ, GETTY IMAGES
11 апреля 2020, 17:58
В ближайшее время изменений в составе совета директоров Барселоны не произойдет, сообщает Diario Sport.
По информации источника, все 13 директоров выразили поддержку президенту Жозепу Бартомеу.
Напомним, что ранее клуб покинуло шесть директоров – они подали в отставку. Среди них Эмили Русо, который заявил, что "кто-то ворует из клубной кассы".
Отметим, что Барселона выступила с официальным заявлением, отрицая все обвинения в коррупции.