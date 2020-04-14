Испания

На данный момент защитник "матрасников" выступает на правах аренды за Гремио.

Мадридский Атлетико в ближайшее трансферное окно имеет право досрочно вернуть из аренды в Гремио левого защитника Кайо Энрике, сообщает AS. Изначально аренда была рассчитана до конца 2020 года.

Кайо сумел проявить себя в Бразилии, в результате чего стал стабильным игроком олимпийской сборной страны.

Ранее игрок не мог выступать за первую команду "матрасников" из-за отсутствия европейского паспорта. Однако он должен получить необходимые документы после окончания карантина.

Пока неизвестно, оставит ли Атлетико Кайо Энрике у себя для конкуренции с Ренаном Лоди или же решит продать игрока. Клаусула бразильца составляет 30 млн евро.

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