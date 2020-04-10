Англия

Испанский защитник может покинуть английскую Премьер-лигу.

Правый защитник Арсенала Эктор Бельерин в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в другом чемпионате.

Как сообщает Marca, 25-летний испанец попал в сферу интересов ряда европейских клубов, среди которых мадридский Атлетико, Севилья и Интер.

Действующий контракт Бельерина с "канонирами" истекает летом 2023 года, однако футболист все равно будет рассматривать вариант с возвращением в Испанию, от куда он уехал в 2011 году.

Напомним, ранее уроженец Барселоны заявил о желании попробовать свои силы в качестве капитана Арсенала.

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