Испания

Наставник Барселоны поделился своими планами в клубе.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал, чего мечтает добиться с Барселоной, и поделился подробностями своего контракта с клубом.

"Я говорил игрокам, что спешу, что у меня нет времени на поражения и что я хотел бы выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу.

Если нам удастся завоевать оба трофея, то будет еще лучше. Конечно, я мечтаю пройтись по родному Льенкресу с коровами, держа в руках кубок Лиги чемпионов и показывая его им.

Я подписал контракт на полтора года с возможностью продления еще на один сезон. Надеюсь доработать контракт до конца, а затем продлить его", – рассказал Сетьен в интервью изданию AS.

На данный момент "сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице Примеры, набрав 58 очков после 27 туров.

Ранее сообщалось, что Барселона рассчитывает на Сетьена в следующем сезоне.

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