Испания

Французский вингер попал в сферу интересов чемпиона Испании.

Барселона собирается усилить атакующую линию ближайшим трансферным окном и рассматривает вариант с подписанием Кингсли Комана, сообщает Bild.

"Сине-гранатовые" видят француза в качестве альтернативы Неймару, трансфер которого из ПСЖ выглядит трудно осуществимым.

В текущем сезоне 23-летний вингер провел 24 поединка, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что в декабре прошлого года Коман мог завершить карьеру из-за повреждения.