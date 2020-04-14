Французский вингер попал в сферу интересов чемпиона Испании.
Кингсли Коман, getty images
14 апреля 2020, 17:00
Барселона собирается усилить атакующую линию ближайшим трансферным окном и рассматривает вариант с подписанием Кингсли Комана, сообщает Bild.
"Сине-гранатовые" видят француза в качестве альтернативы Неймару, трансфер которого из ПСЖ выглядит трудно осуществимым.
В текущем сезоне 23-летний вингер провел 24 поединка, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что в декабре прошлого года Коман мог завершить карьеру из-за повреждения.