Испания

Датский нападающий рассказал о своей сильной стороне.

Мартин Брайтвейт отвечал на вопросы болельщиков в своем твиттер-аккаунте. Один из фанатов поинтересовался: "Кто самый быстрый игрок Барселоны?", на что услышал ответ: "Ты общаешься с ним сейчас".

Также в общении с болельщиками Брайтвейт признался, что хотел бы стать легендой Барселоны.

Ранее датчанин выразил надежду, что его лучший гол в карьере еще впереди, а забьет он его именно в футболке каталонцев.

Есть вероятность, что Брайтвейт покинет Барселону ближайшим трансферным окном, но "сине-гранатовые" требуют компенсацию не менее 18 миллионов евро.

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