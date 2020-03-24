Испания

Новичок каталонцев планирует показать себя во всей красе.

Мартин Брайтвейт рассказал об амбициях поехать на Евро-2020 и лучших моментах своей карьеры пока практически весь футбол ушел на паузу.

"Я очень счастлив. Мне бы хотелось поехать на чемпионат Европы-2020, но в нынешних условиях провести его невозможно.

Мой лучший гол? Надеюсь, что забью его в футболке Барселоны. Лучшим же моментом карьеры остается то, что я каждый день занимаюсь любимым делом, это невероятно", — приводит слова Брайтвейта Sport.es.

Ранее датский нападающий рассказал, кто бы был богом, если бы футбол был религией.