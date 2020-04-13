Испания

Бразилец не уйдет из каталонского клуба предстоящим летом.

Полузащитник Барселоны Артур Мело не покинет Камп Ноу в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "сине-гранатовые" готовы рассмотреть предложения других клубов, однако отпускать 23-летнего бразильца, по крайней мере в конце текущего сезона, каталонцы не намерены.

Артур входит в дальнейшие планы главного тренера Барселоны Кике Сетьена, поэтому, несмотря на серьезный интерес Интера, все предложения по футболисту будут отклонены.

В текущем сезоне бразильский хавбек провел 23 поединка в футболке Барсы, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами. Его контракт с Барселоной рассчитан до июня 2024 года.

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