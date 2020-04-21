Испания

Мадридский клуб хочет постоянной игровой практики для молодого хавбека.

Реал Мадрид хочет отправить полузащитника Сезара Гелаберта в аренду по окончании сезона, информирует издание AS.

"Сливочные" довольны прогрессом Феде Вальверде и Мартина Эдегора, а потому хотят отпустить молодого хавбека в аренду, чтобы он получал регулярную игровую практику.

Гелаберт присоединился к академии Реала из Эркулеса в 2015-м, но еще не успел дебютировать в первой команде. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 13 матчей за Кастилью, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании Гелаберта заинтересованы Арсенал и Боруссия Д.

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