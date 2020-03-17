Испания

Руководство Реала решило продолжить работы на стадионе.

Несмотря на то, что в Испании вводится карантин в связи с пандемией коронавируса, работы по обновлению Сантьяго Бернабеу продолжатся — сообщает AS.

В связи с тем, что последний домашний матч Реал провел на Сантьяго Бернабеу 1 марта против Барселоны, а из-за коронавируса чемпионат Испании приостановлен, и неизвестно, когда Реал снова сыграет в Мадриде, руководство клуба и компания FCC решили не прерывать реконструкцию.

Главной задачей процесса реконструкции является установка крыши, которая полностью защитит трибуны от дождя и солнца, а для этого надо укрепить башни стадиона. На эти и другие работы (новое табло, адаптация арены к потребностям инвалидов, расширение ВИП-зоны) Реал взял кредит в размере 575 миллионов евро. Работы должны быть завершены в 2022 году.

Интересно, что компания FCC, проводящая реконструкцию Сантьяго Бернабеу, строила стадион одному из заклятых врагов Реала — Ванда Метрополитано для Атлетико.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил перенести Евро-2020 на 2021 год.

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