Испания

Бразилец не следит за слухами вокруг себя.

Защитник Севильи Диего Карлос заявил, что не следит за новостями об интересе к нему со стороны других клубов.

В приобретении бразильского центрбека заинтересованы Барселона, Ливерпуль и Наполи, однако он думает лишь об окончании сезона с нервионцами.

"Появилось много новостей, но я ничего об этом не знаю. Сейчас думаю лишь об успешном окончании сезона в Ла Лиге, а все прочее отложу на потом.

Такие серьезные вопросы нужно отложить, я сосредоточен лишь на Севилье и достижении успеха", – рассказал Диего Карлос в интервью Onda Cero.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 31 поединок в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами.

Ранее Диего Карлос заявлял, что готов покинуть Севилью только ради гораздо большего клуба.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.