Украина: Первая лига

Бразильский защитник даст положительный ответ только грандам европейского футбола.

Диего Карлос перебрался в Севилью из Нанта летом прошлого года и отлично зарекомендовал себя в новой команде, чем наверняка привлек интерес других клубов.

Тем не менее, 27-летний бразильский защитник допускает переход из стана "нервионцев" только в топ-клуб.

"Переход в Севилью стало для меня большим скачком. Если я когда-нибудь покину команду, это будет только для гораздо большего клуба, поскольку Севилья — отличный клуб. Сейчас я сконцентрирован на игре", — приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, что Севилья собирается усилить линию обороны защитником ПСЖ Левеном Курзава.