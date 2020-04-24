Испания

Будущее норвежского полузащитника зависит от Модрича.

Мартин Эдегор, выступающий за Реал Сосьедад на правах двухгодичной аренды из Реала, может вернуться в стан мадридцев уже этим летом, сообщает Marca.

"Королевский клуб" собирается досрочно отозвать норвежского полузащитника, если Лука Модрич покинет клуб.

В текущем сезоне Эдегор провел 28 матчей за Реал Сосьедад во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что на Луку Модрича претендует Интер Майами, который готов увеличить зарплату хорвата вдвое.