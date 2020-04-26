Испания

"Сливочные" хотят подписать талантливого вингера.

Полузащитник Пеньяроля Факундо Пеллистри попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание AS.

"Сливочные" следят за выступлениями юного уругвайца и попытаются подписать его этим летом. В приобретении 18-летнего игрока также заинтересованы Атлетико и Манчестер Сити.

Пеллистри является воспитанником Пеньяроля, дебютировав в первой команде в августе 2019-го. Всего в футболке "черно-золотых" вингер провел 25 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в возвращении защитника Тео Эрнандеса.

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