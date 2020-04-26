"Сливочные" хотят подписать талантливого вингера.
Факундо Пеллистри, Getty Images
26 апреля 2020, 07:21
Полузащитник Пеньяроля Факундо Пеллистри попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание AS.
"Сливочные" следят за выступлениями юного уругвайца и попытаются подписать его этим летом. В приобретении 18-летнего игрока также заинтересованы Атлетико и Манчестер Сити.
Пеллистри является воспитанником Пеньяроля, дебютировав в первой команде в августе 2019-го. Всего в футболке "черно-золотых" вингер провел 25 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в возвращении защитника Тео Эрнандеса.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.