Испания

Украинский голкипер доиграет текущую кампанию за Овьедо, а после вернется в Реал.

Вратарь Овьедо Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, входит в дальнейшие планы Зинедина Зидана. Об этом сообщает Cadena Cope.

По информации источника, Альфонс Ареоля точно покинет стан "сливочных" в предстоящее межсезонье, а украинский голкипер должен стать сменщиком Тибо Куртуа в следующем сезоне.

Стоит отметить, что арендное соглашение Лунина с Овьедо рассчитано до 30 июня, однако из-за неопределенности с пандемией коронавируса и возобновлением соревнований, Реал намерен продлить аренду украинца.

В Мадриде готовы пойти на встречу Овьедо, дабы клуб смог успешно завершить сезон, если тот возобновится, без лишних кадровых проблем. После этого, как ожидается, Лунин вернется в Реал.

Ранее сообщалось, что голкипер Люка Зидан не станет продлевать контракт с мадридским Реалом.

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