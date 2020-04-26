Испания

"Сливочные" рассматривают возможность подписания камерунца.

Полузащитник Вильярреала Андре-Франк Замбо-Ангисса попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание Mundo Deportivo.

Зинедин Зидан планирует укрепить среднюю линию перед следующим сезоном и рассматривает различные варианты. Камерунец может стать бюджетным вариантом для "сливочных" в условиях вероятного финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.

Замбо-Ангисса перешел в Вильярреал прошлым летом из Фулхэма на правах аренды. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 28 поединков в футболке "желтых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Реал может досрочно вернуть из аренды полузащитника Мартина Эдегора.

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