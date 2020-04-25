Испания

Голкипер Фиорентины Альбан Ляфон, выступающий на правах аренды за Нант, привлек внимание Реала.

Несмотря на то, что в связи с уходом из Реала Альфонса Ареолы появилась информация о том, что новым дублером Тибо Куртуа станет Андрей Лунин, "бланкос" не прекращают поиски нового голкипера.

Как сообщает fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport, Реал присматривается к 21-летнему французу Альбану Ляфону, выступающему за Нант на правах аренды из Фиорентины.

По окончании срока аренды Нант обязался выкупить вратаря за 9 миллионов евро, однако арендное соглашение предусматривает право "фиалок" вернуть его во Флоренцию за 11 миллионов.

В сезоне-2018/19 Ляфон был безусловным "номером первым" в Фиорентине, но с приходом на Артемио Франки Бартломея Драговски потерял место в воротах.

Альбан начинал карьеру в Тулузе (106 матчей во всех турнирах), а в 2018 году за 7 миллионов евро был продан Фиорентине (38), а затем отправлен в Нант (25).

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