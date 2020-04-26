Испания

"Матрасники" хотят сохранить молодого хавбека.

Атлетико планирует продлить соглашение с полузащитником Родриго Рикельме, информирует издание AS.

"Матрасники" хотят сохранить в команде молодого хавбека и намерены в ближайшее время

начать переговоры по новому контракту

Действующий договор Рикельме с Атлетико рассчитан до июня 2021 года, а его клаусула составляет 30 млн евро.

Рикельме является воспитанником Атлетико, дебютировав в первой команде в сентябре 2019-го. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28 поединков во второй команде "рохибланкос", отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Рикельме заинтересован Бетис.

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