Испания

Бразильский защитник попал на радары "сине-гранатовых".

Барселона контактировала с Пари Сен-Жермен относительно трансфера Маркиньоса, сообщает Le10Sport.

Сложностей сделке добавляет то, что бразильский защитник недавно заключил новое соглашение с парижанами, которое действительно де лета 2024 года.

Барселона пока что не делала официального предложения, лишь узнав о доступности Маркиньоса, который в этом сезоне провел 32 матча, забив четыре гола и сделав один ассист.

Напомним, что "сине-гранатовые" также претендуют на защитника Бенфики Рубена Диаша.