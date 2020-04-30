Участие Ренна в Лиге чемпионов способно спутать все карты "королевскому клубу".
Эдуардо Камавинга, Ренн
30 апреля 2020, 14:49
Переход полузащитника Ренна Эдуардо Камавинги в Реал может не состояться в ближайшее трансферное окно из-за квалификации бретонцев в Лигу чемпионов, сообщает AS.
Сезон во Франции был досрочно завершен. Французские футбольные власти пока рассматривают три варианта распределения еврокубковых мест, но в любом случае Ренн должен стать третьим, что дает право на участие в Лиге чемпионов.
По информации L`Equipe, президент Ренна договорился с Камавингой в феврале, что если клуб выйдет в Лигу чемпионов, то игрок останется на еще один сезон.
Камавинге только 17 лет, однако его трансфер уже оценивается в 50 миллионов евро.