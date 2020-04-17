Испания

Главный тренер Барселоны прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.

Из-за коронавируса не исключен вариант, что чемпионат Испании будет досрочно завершен. Кике Сетьен прокомментировал нынешнюю ситуацию.

"Если чемпионат будет завершен, то Барселона станет чемпионом. Это было бы логично. На нашем месте могла бы быть другая команды. Я не хотел бы, чтобы мы стали чемпионом таким образом. Радость от такой победы была бы не той".

"Возобновление сезона без зрителей? Думаю, так и будет. Пока не будет вакцины, другого варианта нет. Реалии таковы, что мы хотим играть, хоть без зрителей, хоть это и грустно", — приводит слова Кике Сетьена Sport.es.

Ранее сообщалось, что стала известна предварительная дата начала нового сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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