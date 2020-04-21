Испания

Специалист уверен, что лидер его команды никуда не уйдет в ближайшее время.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил вариант того, что капитан его команды Лионель Месси в ближайшем будущем может отправиться за новым вызовом в другой клуб. Испанский специалист убежден, что звездный аргентинец останется в стане "сине-гранатовых".

"Я абсолютно точно уверен, что Месси останется в Барселоне. Если бы Лео не был уверен в том, что мы строим здесь проект, направленный только на победы, он бы, возможно, уже собрал свои вещи и покинул клуб".

"Но Барселона всегда делает ставку на то, чтобы побеждать в каждом матче", — приводит слова 61-летнего тренера Onda Cero.

Напомним, ранее Кике Сетьен высказался о возможности подписания форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

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