Испания

Наставник Барселоны не смог дать однозначный ответ касательно возможного подписания аргентинца.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал слухи о возможном подписании нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

Ранее появлялась информация, что "сине-гранатовые" не готовы выплачивать за аргентинца 111 миллионов евро из-за финансового кризиса. Специалист подтвердил, что пандемия коронавируса повлияет на экономическое состояние футбольных клубов.

"Мы говорим о трансферах, но эта пандемия повлияет на многие вещи. Положение клубов в экономическом плане ухудшится".

"Что касается Лаутаро, то я не настроен ни пессимистично, ни оптимистично. Мне нравятся отличные футболисты, но я не питаю иллюзий", — приводит слова Сетьена Goal.com со ссылкой на Onda Cero.

Напомним, ранее стало известно, что Антуан Гризманн стал одним из шести игроков, которых Барселона может обменять на Лаутаро Мартинеса.

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