Испания

Английская футбольная ассоциация обвинила Кирана Триппьера в том, что он сделал ставку на свой переход из Тоттенхэма в Атлетико.

Защитник Атлетико Киран Триппьер рискует получить дисквалификацию на четыре месяца, если подтвердится, то он поставил на свой трансфер из Тоттенхэма – сообщает Sky Sports.

При этом футбольная ассоциация Англии намерена обратиться в ФИФА с требованием, чтобы эта дисквалификация распространялась и на Испанию, куда защитник перебрался летом 2019 года.

Сам футболист утверждает, что невиновен и готов сотрудничать со следствием, чтобы это доказать.

Ранее за аналогичное нарушение правил ставок четырехмесячную дисквалификацию и штраф в 150 000 фунтов получил Даниэль Старридж.

29-летний защитник национальной сборной Англии (19 матчей, 1 гол) выступал за Барнсли (44 матча во всех турнирах, 2 гола), Бернли (185, 7), Тоттенхэм (114, 2) и Атлетико (26, 0).

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