Испания

Испанские гранды претендуют на полузащитника Боруссии Д.

Барселона и Реал включились в битву за Джейдона Санчо, сообщает Bild. Оба клуба хотят подписать англичанина уже этим летом.

Дортмундцы, в свою очередь, пытаются продлить соглашение с Санчо, чтобы он остался в клубе еще на год.

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В нынешнем сезоне Джейдон отметился 17 голами и 19 результативными передачами в 35 матчах во всех турнирах за Боруссию.

Напомним, что ранее Санчо намекнул на свой переход в Манчестер Юнайтед.

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