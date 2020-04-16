Испания

Карьера серба может прерваться неожиданным образом.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович рискует получить тюремное заключение в Сербии за нарушение карантина, сообщает Informer.

Напомним, футболист нарушил правила в родной стране после того, как вернулся из Испании и отправился на день рождение своей подруги, вызвав критики со стороны болельщиков и официальный властей.

По данным источника, против игрока было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает заключение от трех месяцев до трех лет.

Ранее испанские СМИ сообщали, что несмотря на информацию о продаже Йовича, тренерский штаб Реала рассчитывает на форварда в будущем.