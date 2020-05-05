Фекир готов покинуть Бетис только ради Барселоны или Реала

Испания

Французский полузащитник не горит желанием уходить из севильского клуба.

Хавбек Бетиса Набиль Фекир покинет "гелиополитов" только ради Барселоны или Реала, сообщает AS.

Ранее СМИ утверждали, что Барселона может сделать предложение по французу, если он хорошо освоится в Испании. Еще одним аргументом приводили хорошие отношения Фекира со спортивным директором "сине-гранатовых" Эриком Абидалем.

Пока что интерес к Набилю приписывают Арсеналу, Милану и Ньюкаслу. Однако никто из них не готов заплатить 50 млн евро, которые требует Бетис.

Фекир забил семь голов и сделал шесть ассистов в 23 матчах за "зелено-белых" в этом сезоне.