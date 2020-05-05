Фекир готов покинуть Бетис только ради Барселоны или Реала

Французский полузащитник не горит желанием уходить из севильского клуба.
Набиль Фекир (слева), Getty Images
05 мая 2020, 12:24
Хавбек Бетиса Набиль Фекир покинет "гелиополитов" только ради Барселоны или Реала, сообщает AS.
Ранее СМИ утверждали, что Барселона может сделать предложение по французу, если он хорошо освоится в Испании. Еще одним аргументом приводили хорошие отношения Фекира со спортивным директором "сине-гранатовых" Эриком Абидалем.
Пока что интерес к Набилю приписывают Арсеналу, Милану и Ньюкаслу. Однако никто из них не готов заплатить 50 млн евро, которые требует Бетис.
Фекир забил семь голов и сделал шесть ассистов в 23 матчах за "зелено-белых" в этом сезоне.
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