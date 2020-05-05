Испания

Колумбийский полузащитник не хочет покидать Мадрид.

Хамес Родригес потерял надежды заиграть в Реале при Зинедине Зидане и хочет перебраться в Атлетико, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что "матрасники" пытались подписать его прошлым летом, но Флорентино Перес отверг сделку.

Контракт Родригеса с Реалом рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Хамес провел семь матчей в Примере: на его счету гол и результативная передача.

Напомним, что Реал собирается выручить за колумбийского полузащитника 40 миллионов евро.