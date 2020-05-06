Испания

Аргентинский специалист достаточно сильно хотел подписать француза.

Французский хавбек Андерлехта Самир Насри вспомнил как вел переговоры с главным тренером Севильи Хорхе Сампаоли при переходе в андалусийский клуб из Манчестер Сити в 2016-м.

"Сампаоли достаточно сильно хотел, чтобы я перебрался в Севилью. При переговорах он мне заявил: "Переходи к нам и ты сможешь выпивать, ходить по клубам, делать все, что захочешь". Он готов был покрывать меня перед руководством клуба, только лишь, чтобы я хорошо играл на выходных", — приводит слова француза Goal.com.

"Он был сумасшедшим. Он был готов сидеть с моей собакой, чтобы я мог выбраться на выходные. У меня были мурашки по коже, когда я слушал речи Сампаоли в раздевалке, хотя я не понимал испанский".

За Севилью Насри выступал один сезон на правах аренды. Тогда французский хавбек провел 30 матчей, отметившись 3 голами и 3 таким же количеством ассистов. Далее в карьере Насри были Антальяспор и Вест Хэм. На сегодняшний день он защищает цвета Андерлехта.

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