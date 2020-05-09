Испания

Каталонцы рассчитывают на уругвайца в первой команде.

Барселона планирует оформить испанское гражданство для молодого уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает издание Sport.

"Сине-гранатовые" рассчитывают на футболиста в первой команде, однако там уже заняты три места для игроков без паспорта ЕС. Араухо уже практически провел три года в Испании и может претендовать на гражданство.

Рональд Араухо перебрался в Барселону летом 2017-го из уругвайского клуба Бостон Ривер. Защитник дебютировал в футболке каталонцев в октябре прошлого года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 поединков в молодежной команде "блаугранас", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона планирет заработать 25 миллионов евро на трансфере Жана-Клера Тодибо.

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