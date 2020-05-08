Каталонцы настроены выручить средства благодаря продаже защитника.
Жан-Клер Тодибо, фото getty images
08 мая 2020, 16:51
Барселона настроена расстаться с несколькими игроками, в числе которых Жан-Клер Тодибо, в ближайшее трансферное окно.
Каталонцы планируют выручить за французского защитника, которым интересуются Рома, Саутгемптон и Эвертон, 25 миллионов евро, сообщает Sport.es.
Тодибо провел за гельзенкирхенцев семь поединков во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что Шальке имеет право выкупить французского защитника за 25 миллионов евро.