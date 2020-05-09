Испания

Француз выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.

Защитник Самюэль Умтити не сможет принять участие в ближайших тренировках Барселоны из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает официальный твиттер каталонского клуба, французский центрбек получил повреждение икроножной мышцы. Точные сроки восстановления 26-летнего игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне защитник провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Напомним, в пятницу Барселона провела первую тренировку после выхода из карантина.

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