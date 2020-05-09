Испания

Игрок намекнул на переход в стан нервионцев.

Защитник мадридского Реала Альваро Одриосола может перейти в Севилью в летнее межсезонье.

Реал вернет Ашрафа Хакими из Боруссии Дортмунд и планирует отправить Одриосолу в очередную аренду. В подписании правого фулбека заинтересована Севилья.

"Севилья – отличный клуб, от их гимна бегут мурашки по коже. Но сейчас я сосредоточен на Баварии и не слежу за слухами", – рассказал Одриосола в комментарии El Chiringuito.

Одриосола перешел в Баварию в январе этого года на правах аренды до конца сезона. В футболке "красных" 24-летний игрок провел 2 поединка.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Серхио Регилон готов остаться в Севилье на постоянной основе.

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