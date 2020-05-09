Защитник туринской команды может стать частью сделки по переходу Артура.
МАТТИА ДЕ ШИЛЬО, GETTY IMAGES
09 мая 2020, 17:40
Барселона и Ювентус по-прежнему ведут переговоры по обмену Артура на Миралема Пьянича, сообщает Goal.com.
По информации источника, как сообщалось ранее, каталонский клуб хочет получить доплату за бразильца. В таком случае Ювентус может включить в сделку Маттиа Де Шильо.
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Напомним, что в январе 27-летний футболист был близок к переходу в ПСЖ, но сделка сорвалась.
Барселона может заинтересоваться приобретением Де Шильо, особенно, если клуб покинет Нельсон Семеду.
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