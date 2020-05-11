Накануне возобновления сезона "летучие мыши" приступили к тренировочному процессу.
Фото: ФК Валенсия
11 мая 2020, 17:53
Игроки Валенсии начали заниматься на клубной базе, сообщил официальный сайт испанской команды.
Все футболисты прошли медицинский осмотр, лишь после чего приступили к индивидуальным занятиям.
Напомним, что чемпионат Испании приостановлен после 27 туров, но сезон должен возобновиться 12 июня.
Ранее сообщалось, что защитник Атлетико сдал положительный тест на коронавирус.
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