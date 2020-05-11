Испания

Накануне возобновления сезона "летучие мыши" приступили к тренировочному процессу.

Игроки Валенсии начали заниматься на клубной базе, сообщил официальный сайт испанской команды.

Все футболисты прошли медицинский осмотр, лишь после чего приступили к индивидуальным занятиям.

🦇 La plantilla entrena con el depósito lleno de ilusión 🤩



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El equipo sigue avanzando en su puesta a punto y recuperando sensaciones en el césped 💪🏼⬇️#AMUNTWorld 🌏 pic.twitter.com/efCqAJZ0ne — Valencia CF 🦇💯 #AMUNTDesdeCasa 🏡 (@valenciacf) May 11, 2020

Напомним, что чемпионат Испании приостановлен после 27 туров, но сезон должен возобновиться 12 июня.

Ранее сообщалось, что защитник Атлетико сдал положительный тест на коронавирус.

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