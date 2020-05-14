Испания

Бразилец согласовал условия нового соглашения с клубом.

Полузащитник Каземиро может в ближайшее время подписать новый контракт с мадридским Реалом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Бразильский хавбек согласовал все детали нового договора с клубом и может вскоре оформить его официально. Действующий контракт опорника со "сливочными" рассчитан до июня 2023 года.

Реал приобрел Каземиро у Сан-Паулу летом 2013-го за 6 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 35 поединков в футболке команды, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал планирует сократить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне.

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