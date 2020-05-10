Мадридцы хотят поправить финансовое положение.
Васкес и Модрич, getty images
10 мая 2020, 13:30
Реал попросит игроков пойти на понижение зарплаты на 30% в следующем сезоне, сообщает As.
Это ждет лишь футболистов и высшее руководство, которых в клубе насчитывается около 800 человек.
Реал, как и все остальные, терпит убытки из-за эпидемии коронавируса и вынужден принимать меры. Зарплатная ведомость "королевского клуба" составляет 283 миллиона евро.
Ранее все игроки и тренерский штаб Реала получили отрицательный результат теста на коронавирус.
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