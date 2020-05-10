Испания

Мадридцы хотят поправить финансовое положение.

Реал попросит игроков пойти на понижение зарплаты на 30% в следующем сезоне, сообщает As.

Это ждет лишь футболистов и высшее руководство, которых в клубе насчитывается около 800 человек.

Реал, как и все остальные, терпит убытки из-за эпидемии коронавируса и вынужден принимать меры. Зарплатная ведомость "королевского клуба" составляет 283 миллиона евро.

Ранее все игроки и тренерский штаб Реала получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.