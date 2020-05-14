"Летучие мыши" ведут переговоры по игроку с Тальересом.
Науэль Бустос, Getty Images
14 мая 2020, 13:07
Нападающий Тальереса Науэль Бустос может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает издание Mundo Deportivo.
Испанский клуб ведет переговоры по аргентинскому форварду и может завершить его трансфер в ближайшее время. Сумма сделки составит около 10 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 21 матч в составе Тальереса, отличившись десятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, то Валенсия также заинтересована в подписании защитника Милана Матео Мусаккьо.
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