Испания

"Летучие мыши" ведут переговоры по игроку с Тальересом.

Нападающий Тальереса Науэль Бустос может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает издание Mundo Deportivo.

Испанский клуб ведет переговоры по аргентинскому форварду и может завершить его трансфер в ближайшее время. Сумма сделки составит около 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 21 матч в составе Тальереса, отличившись десятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, то Валенсия также заинтересована в подписании защитника Милана Матео Мусаккьо.

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