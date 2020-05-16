Испания

"Матрасники" следят за колумбийским форвардом.

Атлетико следит за нападающим Ривер Плейта Рафаэлем Борре и попытается приобрести его в летнее межсезонье, сообщает La Razon.

Мадридский клуб планирует укрепить линию нападения и готов воспользоваться опцией выкупа колумбийского форварда. Сумма сделки может составить около 7 млн евро.

Борре перешел в Ривер Плейт в 2017 году из Атлетико за 3,5 млн евро. В текущем 24-летний игрок провел 21 поединок в футболке "миллионеров", забив 13 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Атлетико практически согласовал трансфер хавбека Реала Хамеса Родригеса.