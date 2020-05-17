Испания

План доигровки чемпионата Испании получил более четкие очертания.

Федерация футбола Испании и Ла Лиги утвердили план проведения оставшихся поединков, сообщает As.

Так, сезон возобновится в июне. Матчи будут проводиться каждый день, однако все клубы будут иметь минимум 72 часа перерыва между играми.

Также источник утверждает, что будет сделана поправка на климатические условия, что повлияет на время начала матчей.

Напомним, что клубы Ла Лиги приступят к тренировкам в группах до десяти человек с 18 мая.