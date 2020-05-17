Испания

Испанские команды приближаются к привычной футбольной жизни.

Клубы Примеры получили разрешение на начало тренировок в группах до десяти человек с 18 мая, сообщает Goal.

Согласно протоколу, игроки должны прибывать и уезжать с базы индивидуально, а группы будут работать на разных полях или на его разных половинах.

Каждой группе игроков можно будет пользоваться тренажерным залом одновременно, если будет соблюдаться социальное дистанцирование.

Напомним, что премьер-министр Италии разрешил возобновить групповые тренировки с 18-го мая.