Испанские команды приближаются к привычной футбольной жизни.
Игроки Барселоны,getty images
17 мая 2020, 17:30
Клубы Примеры получили разрешение на начало тренировок в группах до десяти человек с 18 мая, сообщает Goal.
Согласно протоколу, игроки должны прибывать и уезжать с базы индивидуально, а группы будут работать на разных полях или на его разных половинах.
Каждой группе игроков можно будет пользоваться тренажерным залом одновременно, если будет соблюдаться социальное дистанцирование.
Напомним, что премьер-министр Италии разрешил возобновить групповые тренировки с 18-го мая.