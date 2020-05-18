Испания

"Сине-гранатовые" прошли еще один тест без потерь.

Тесты всего состава Барселоны показали отрицательный результат, сообщает Sport.es.

Итоги второго этапа тестирования пришли через десять дней после первого, который также показал, что зараженных в команде нет.

Барселона вернулась к тренировкам еще 9 мая, но проводила их в индивидуальном порядке.

Напомним, что клубы Ла Лиги получили разрешение приступить к тренировкам в группах до десяти человек с 18 мая.