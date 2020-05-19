Испания

"Летучие мыши" хотят подписать вингера Наполи.

Валенсия продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Наполи Хосе Кальехона.

Как сообщает издание Marca, руководство Валенсии уже начало переговоры с опытным вингером, который получит статус свободного агента. "Летучие мыши" готовы предложить испанцу двухлетний контракт с зарплатой в размере 3,5 млн евро.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 32 поединка в футболке Наполи, отличившись двумя голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании полузащитника Интера Матиаса Весино.