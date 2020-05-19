"Летучие мыши" хотят подписать вингера Наполи.
Хосе Кальехон, Getty Images
19 мая 2020, 08:55
Валенсия продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Наполи Хосе Кальехона.
Как сообщает издание Marca, руководство Валенсии уже начало переговоры с опытным вингером, который получит статус свободного агента. "Летучие мыши" готовы предложить испанцу двухлетний контракт с зарплатой в размере 3,5 млн евро.
В текущем сезоне 33-летний игрок провел 32 поединка в футболке Наполи, отличившись двумя голами и девятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании полузащитника Интера Матиаса Весино.