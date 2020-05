Когда юный Аритц Адурис подписал первый профессиональный контракт в карьере, родители Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда только думали о детях, а Килиану Мбаппе было всего пару месяцев. С уходом Адуриса из футбола уходит целая эпоха. Аритц провел отличную карьеру и спустя 20 (!) лет большой игры отходит от дел, однако, к огромному сожалению, последнего слова на поле он так и не сказал. И от этого становится невероятно грустно. В этой статье Football.ua подводит черту под выступлениями прекрасного испанского форварда, который накануне в возрасте 39 лет объявил о завершении карьеры.

Адурис — лучший бомбардир Атлетика в XXI веке. Он провел за баскский клуб 407 матчей и забил 172 гола во всех турнирах. Наряду с Лионелем Месси, Аритц остается единственным футболистом, которому удалось забить в 15 сезонах Примеры подряд. Он — первый игрок в истории Лиги Европы, оформивший пента-трик (в ворота Генка в 2016-м году). Он дважды становился лучшим бомбардиром Лиги Европы и дважды выигрывал трофей Сарры как лучший бомбардир Ла Лиги среди испанцев.

Адурис дважды покидал Атлетик — сперва в 2004-м году, но уже спустя два года вернулся выручать басков. Тогда "львы" зимой искали человека, способного спасти клуб от вылета, а учитывая идеологию Атлетика, не позволяющую клубу подписывать игроков не баскского происхождения, сделать это было очень сложно. Вальядолид своего не упустил и заломил за Аритца солидную по тем временам сумму — 3 миллиона евро. У Атлетика не было выбора и сделка состоялась. Адурис помог команде избежать вылета — шесть голов за второй круг. Спустя год Адурис попросил о трансфере — тогда он обиделся на тренеров, что ставка все чаще делалась на Фернандо Льоренте. Атлетик не особо препятствовал его уходу, ведь стоил он уже больше 3 миллионов.

В итоге удалось отлично заработать — за 6 миллионов он отправился в Мальорку, а спустя еще два сезона — в Валенсию. Роль первой скрипки не удавалось играть и на Месталье, ведь там был Роберто Сольдадо, и спустя еще два года Адурис третий раз вошел в одну и ту же реку. На этот раз получилось, что навсегда.

Летом прошлого года, уже несколько лет будучи ветераном Атлетика, Адурис объявил, что будущий сезон станет последним в его карьере. В первом же матче нового сезона стало понятно — решение остаться еще на год было правильным. Тогда в поединке первого тура нового сезона Ла Лиги Адурис вышел на замену в матче с Барселоной на 89-й минуте. Многие задались вопросом: что за неуважение к ветерану — выпускать его на две минуты? Спустя 50 секунд Адурис заставил ликовать весь Сан Мамес — форвард блестящим ударом через себя отправил мяч в сетку ворот Барселоны, тем самым принеся "львам" победу.

