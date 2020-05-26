Испания

Валлиец ответил на критику в его адрес из-за другого спортивного увлечения.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл рассказал о своей любви к гольфу и заявил, что он не мешает его игре в футбол.

"Многим не нравится то, что я играю в гольф. Не знаю, почему это является проблемой. Я говорил с врачами по этому поводу, никто не имел против этого возражений.

В СМИ полагают, что это может негативно сказаться на моем состоянии. В Америке Стеф Карри может играть утром в день игры, а здесь поднимают шум, если я сыграю за два дня до матча.

Мне просто нравится играть. Можно отвлечься от футбола и негативных мыслей, очистить свои мысли и сосредоточиться на дальнейшей игре в футбол", – рассказал Бэйл в интервью ESPN.

В текущем сезоне нападающий провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бэйл стал главной трансферной целью Ньюкасла.