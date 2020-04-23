Бэйл пожертвовал 500 тысяч фунтов больнице Кардиффа

Испания

Вингер сборной Уэльса помогает своей стране бороться с COVID-19.

Управление охраны здоровья университета Кардиффа и Уэйла выразило благодарность Гарету Бэйлу за пожертвование в размере 500 тысяч фунтов, сообщает Goal.

"Я просто хотел поблагодарить каждого в Национальной здравоохранительной службе за их тяжелую работу и жертвы во время нынешнего кризиса", — сказал Бэйл на видео, опубликованном в аккаунте медучреждения в Твиттере.

"Эта больница занимает особое место в моем сердце. Я тут родился. Она поддерживала мою семью, друзей и общество в целом. Мы с семьей хотели проявить поддержку. Вы делаете хорошую работу, продолжайте в том же духе".

На данный момент в Уэльсе были зафиксированы свыше 8000 случаев заболевания коронавирусом, 624 из которых привели к летальному исходу.