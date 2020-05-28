Испания

Испанский клуб хочет заполучить канадского бомбардира.

Полузащитник Гента Джонатан Давид попал в сферу интересов Гента, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Вердибланкос" следят за молодым хавбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Стоимость канадца оценивается в сумму около 15 млн евро.

В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Боруссия Д, Арсенал и Интер.

Давид выступает в составе Гента с января 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 40 поединков в футболке "буйволов", забив 23 гола и совершив 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Бетис хочет арендовать полузащитника Реала Такефусу Кубо.