Испанский клуб хочет заполучить канадского бомбардира.
Джонатан Давид, Getty Images
28 мая 2020, 07:33
Полузащитник Гента Джонатан Давид попал в сферу интересов Гента, сообщает издание Mundo Deportivo.
"Вердибланкос" следят за молодым хавбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Стоимость канадца оценивается в сумму около 15 млн евро.
В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Боруссия Д, Арсенал и Интер.
Давид выступает в составе Гента с января 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 40 поединков в футболке "буйволов", забив 23 гола и совершив 10 ассистов.
Ранее сообщалось, что Бетис хочет арендовать полузащитника Реала Такефусу Кубо.